Скворцы прилетели! Значит, весна наступит рано? Скоро будет тепло? Отвечают синоптики

Синоптик Maaleht Аарне Отс из орнитологической станции в Сюргавере поведал, что за начало этой весны он считает 3 февраля. Именно в этот день птицы, улетающие зимовать в южные страны, возвращаются назад. Обычно птицы мигрируют волнами. Во время второй волны в Эстонию вернулись первые чибисы, полевые жаворонки, скворцы и канюки. Конечно, многие представители этих видов пернатых зимовали тут.

“Хотя в этот раз весна началась уже в феврале, она будет тянуться, и такая погода продержится долго”, — считает Отс.

Одновременно же, он не думает, что март будет особо холодным. По ночам может быть порой и 10-15 градусов мороза, а днем — вновь потепление. Около ноля — или небольшой плюс.

Вырумааский синоптик Энно Кальде считает, что первое серьезное тепло мы ощутим ближе ко Дню весеннего солнцестояния. Ветра будут дуть то с одно, то с другой стороны, то есть погода будет изменчива.

Также и март обещает быть холоднее обычного. “Февральские оттепели не означают раннюю весну. Мороза не будет, но и тепла — тоже”, — полагает он.

Апрель, по его прогнозам, также будет прохладнее среднего. В начале месяца предполагаются дожди. И в мае будет не то чтобы жарко. Порой и местами, конечно, и до 20 С.

Читайте полностью в Maaleht.