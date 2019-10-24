Следующая неделя начнется с мокрого снега
В воскресенье область низкого давления покинет Эстонию, ветер сменит направление на западное и северо-западное, что принесет в Эстонию порцию более холодного воздуха.
В воскресенье область низкого давления покинет Эстонию, ветер сменит направление на западное и северо-западное, что принесет в Эстонию порцию более холодного воздуха.
Пятница, 25.10
Ночью: Переменная облачность, без осадков. Местами образуется туман. Ветер южной четверти 4-9, на побережье порывы 12, к утру до 15 м/с. Температура воздуха 4..8, на побережье до 11°С.
Днем: Облачно с прояснениями. В середине дня, начиная с островов на восток будет распространяться зона со слабыми осадками. Усилится юго-западный, южный ветер 6-12, порывы 15, на побережье к вечеру до 21 м/с Температура воздуха 11..15°С.
Суббота, 26.10
Ночью: В начале ночи переменная облачность, без существенных осадков. После полуночи, с запада облачность начнёт уплотняться, и под утро на островах пойдёт дождь. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11, порывами 14, на побережье 8-13, порывами до 21 м/с, к утру кратковременное ослабление. Температура воздуха 5..10°С.
Днем: Облачная и дождливая погода. Усилится снова южный, юго-западный ветер 8-13, порывами до 18 м/с, на побережье 14-19,порывами до 25 м/с, вечером развернётся к западному постепенно ослабеет. Температура воздуха 9..13°С.
Воскресенье, 27.10
Ночью: Облачно. Во многих местах пройдёт дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывами 15, в начале ночи на побережье до 20 м/с. Температура воздуха 3..7°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер западный, северо-западный 3-9, возможны порывы 15 м/с, вечером развернётся ветер к северо-западному направлению. Температура воздуха 4..9°С.
Понедельник, 28.10
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь или мокрый снег. Ветер северной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье до +6°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь или мокрый снег. Ветер северной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 4..9°С. (По данным pogoda.ee)
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