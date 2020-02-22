Снег и штормы или тепло и благодать? Предсказатели погоды представили прогноз на весну

По словам предсказатели Аарне Отса из Сюгравере, весна по сути уже наступила и уже некоторое время заметно движение перелетных птиц. При этом, по его прогнозу, очень теплого марта все же не будет, однако весна в целом выдастся не холодной, особенно апрель и май.

Энно Калде из Вырумаа утверждает, что март будет холоднее февраля и стоит ждать даже снега. Возможен снег и в апреле, который также ознаменуется переменчивой погодой. Первая половина мая будет сопровождаться ливнями и прохладой. Согласно прогнозу Калде, тепла в мае ждать не приходится. Если оно и придет, то лишь ненадолго. ”Комаров этой весной будет много, уже с мая”, — отмечает он и резюмирует, что в общем весна будет средней.

Индрек Хейн из Соомаа говорит, что всем уже надоела вечная осень, но скоро все изменится: многие растения цветут и земля живет уже сейчас. ”Осталось подождать совсем чуть-чуть и весна вступит в свои права. Настоящая весна с ее теплом придет в конце марта-начале апреля. И когда она наступит, погода будет метаться от одной крайности к другой”, — предрекает он. С апреля, по его словам, установится засушливая погода. Будет достаточно жарко.

Предсказатель Арво Сайдла из Рапламаа согласен с теми, кто утверждает, что весна наступит нескоро. Он говорит, что первая половина марта хоть и будет солнечной, но достаточно прохладной, а на юге и юго-востоке страны и вовсе стоит ожидать снега и мокрого снега. Погода будет влажной и ветреной. В таком же темпе продолжит и апрель. О настоящем 20-градусном тепле можно будет только мечтать. В мае ситуация немного измениться, но не настолько, чтобы исправить общую картину.