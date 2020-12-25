Снег, метель и гололед: синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Временами мокрый снег и снег, местами дождь. Ветер северных направлений 3-8 м/с, на островах и северном побережье северо-восточный, северный ветер 6-11, порывы до 15 м/с. Температура воздуха -1..+2°С. На дорогах может быть скользко!

Суббота, 26.12:

Ночью: Преимущественно облачно. Снег, на западе Эстонии и мокрый снег. Ветер северных направлений 3-8, на островах и северном побережье северный, северо-восточный ветер 6-12, порывы до 15 м/с. Температура воздуха -1..-4, на побережье островов около до +1°С.

Днём: Облачно. Во многих местах небольшой снег. Ветер северных направлений 3-8, в первой половине дня на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье островов до +1°С.

Воскресенье, 27.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западных направлений перейдет к южным направлениям 2-8 м/с, утром на островах усилится юго-восточный ветер 7-12, порывы 15-17 м/с. Температура воздуха -2..-8, на островах -2..+2°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег и мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 5-12, порывы 15, на островах и побережье до 20 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах и западном побережье 0..+2°С.

Понедельник, 28.12:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-12, порывы 15, на островах и побережье до 20 м/с. Температура воздуха -1..-6, на побережье островов до +1°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Во второй половине дня снег и мокрый снег распространится с островов на материковую часть. Местами метель. Ветер юго-восточный 6-12, порывы 15, на островах и побережье до 20 м/с. Температура воздуха 0..-4, на островах -1..+2°С.

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