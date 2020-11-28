Снег, мокрый снег и дождь: прогноз погоды на выходные и начало недели неутешительный

Суббота, 28.11:

Ночью: Преимущественно облачно. Во многих местах пройдет снег, мокрый снег и дождь, после полуночи осадков станет меньше. Кое-где возможен гололед. Ветер северный, северо-восточный 5-11, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха -2…+2, на побережье до +5°С.

Днем: Облачно. Местами пройдёт мокрый снег и дождь, вероятность осадков выше на северном побережье. Ветер северо-восточный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0…+5°С.

Воскресенье, 29.11:

Ночью: Облачно. Местами пройдёт небольшой снег и мокрый снег, на островах — и дождь. Ветер северо-восточный, восточный 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 0…-4, на побережье до+2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. Ветер северо-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -2…+2°С.

Понедельник, 30.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Зона слабых осадков в виде снега и мокрого снега распространится с востока Эстонии на запад. Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 0…-5, на побережье местами до +2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег и дождь пройдут на материке местами, а на островах и западном побережье осадки будут плотнее. Ветер южной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха -1…+2°С.

Вторник, 01.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, на побережье также и дождь. Ветер южной четверти 2-8 м/с, на островах и побережье юго-западный ветер порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0…-4, на побережье до +3°С.

Днем: Облачно с прояснениями. На островах и западном побережье пройдет небольшой мокрый снег и дождь, во внутренних районах материковой части возможны отдельные заряды снега и мокрого снега. Ветер южный, юго-западный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1…+2, на островах и западном побережье до +5°С.

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