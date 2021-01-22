Снежная зима подошла к концу? На выходных — дожди и слякоть

Суббота, 23.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь или мокрый снег. Кое-где образуется туман. Ветер южный, юго-западный 5-11, на островах и побережье порывы 14-17 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 4-10, на побережье порывы до 14 м/с, вечером перейдет к юго-восточному и кратковременно ослабеет. Температура воздуха 0..+3°С.

Воскресенье, 24.01:

Ночью: Облачно. Мокрый снег и дождь. Местами гололед. Ветер юго-восточный 4-10, в районе Рижского залива порывы до 15 м/с. Температура воздуха в начале ночи -2..+3°С, после полуночи немного повысится.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, южный 5-10, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.

Понедельник, 25.01:

Ночью: Облачно. Снег, мокрый снег, на островах и побережье и дождь. Местами гололед. Ветер южных направлений 3-9, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -1..+2°С.

Днем: Облачно. Местами возможен небольшой дождь или мокрый снег. Ветер южных направлений 3-9 м/с, вечером на юге эстонии станет восточных направлений. Температура воздуха -1..+3°С.

Вторник, 26.01:

Ночью: Облачно. Снег, мокрый снег. Местами возможна слабая метель, опаснорсть гололеда. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -2..+1°С.

Днем: Облачно. Временами мокрый снег, кое где и дождь. Ветер северо-восточный 5-12, на побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 0..+2°С.