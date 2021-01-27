Снежная зимняя погода возвращается! Синоптик: еще рано убирать лыжи и коньки

Синоптик Кайро Кийтсак говорит Delfi, что период таяния снега скоро подойдет к концу — он будет краткосрочным, и за ним последует снежная погода. Небольшой мороз по всей Эстонии начнется уже с четверга, а снегопад пройдет как на материке, так и на островах.

Кийтсак обещает, что снежная погода продолжится и в феврале, поэтому еще рано убирать лыжи, санки и коньки.

Если в четверг метеорологический прогноз обещает до -3°С, то в начале следующей неделе можно ждать и мороза в -15°С. Читайте прогноз от pogoda.ee на ближайшие дни.

Четверг, 28.01:

Ночью: Облачно. В континентальной части снег, осадки преимущественно слабые. Местами туман. Ветер западных направлений 2-7, в начале ночи на островах и побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха 0..-5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, после полудня в районе Рижского залива усилится юго-восточный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха -3..+1°С, во второй половине дня понизится. На дорогах скользко!

Пятница, 29.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. В начале ночи на островах снег. К полуночи востока Эстонии достигнет новая зона осадков в виде снега и распространится далее на запад. Ветер преимущественно северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -3..-9, местами -12°С.

Днем: Облачно. Во многих местах снег. Ветер северных направлений 3-9, на островах и северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха -1..-4°С.

Суббота, 30.01:

Ночью: Облачно. Снег распространится с востока на запад. Ветер северный, северо-западный 5-10, на островах и побережье порывы 15, к утру до 17 м/с. Температура воздуха -3..-8°С.

Днем: Облачно. Временами снег, местами метель. Ветер северо-западный 5-11, на побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха -1..-6°С.

Воскресенье, 31.01:

Ночью: Облачно. Во многих местах снег. Ветер западный, северо-западный 4-9, на северном побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха -3..-8, местами до -10°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха -1..-6°С.