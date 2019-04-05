Сохранится ли тепло или вернутся морозы? Смотрите, что нам обещает прогноз погоды на выходные

Суббота, 06.04:

Ночью: Ясная или малооблачная, сухая погода. Восточный, юго-восточный ветер 2-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха -4..+1, на побережье местами +4°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8, порывы до 11 м/с. Температура воздуха 10..14, на побережье местами 6..9°С.

Воскресенье, 07.04:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днем: Переменная облачность, местами возможен небольщой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Понедельник, 08.04:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь или мокрый снег. Ветер преимущественно южных направлений 2-6 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер преимущественно южных направлений 2-6 м/с. Температура воздуха 5..11°С.

Вторник, 09.04:

Ночью: В основном облачно. Временами мокрый снег и дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днем: В основном облачно. Временами мокрый снег и дождь. Ветер станет западных направлений 3-9, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 1..6°С.