Сохранится ли тепло или вернутся морозы? Смотрите, что нам обещает прогноз погоды на выходные
Прогноз от pogoda.ee подскажет, как лучше распланировать свои выходные!
Прогноз от pogoda.ee подскажет, как лучше распланировать свои выходные!
Суббота, 06.04:
Ночью: Ясная или малооблачная, сухая погода. Восточный, юго-восточный ветер 2-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха -4..+1, на побережье местами +4°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8, порывы до 11 м/с. Температура воздуха 10..14, на побережье местами 6..9°С.
Воскресенье, 07.04:
Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.
Днем: Переменная облачность, местами возможен небольщой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 7..12°С.
Понедельник, 08.04:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь или мокрый снег. Ветер преимущественно южных направлений 2-6 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер преимущественно южных направлений 2-6 м/с. Температура воздуха 5..11°С.
Вторник, 09.04:
Ночью: В основном облачно. Временами мокрый снег и дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.
Днем: В основном облачно. Временами мокрый снег и дождь. Ветер станет западных направлений 3-9, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 1..6°С.