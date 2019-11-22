Срочно утепляемся! На выходных ожидаются заморозки и щепотка снега
Как гласит прогноз от pogoda.ee, на выходных температура опустится до -8°С. Поэтому дружно достаем зимнюю обувь, пуховики и шерстяные шарфы!
Как гласит прогноз от pogoda.ee, на выходных температура опустится до -8°С. Поэтому дружно достаем зимнюю обувь, пуховики и шерстяные шарфы!
Суббота, 23.11:
Ночью: Облачно и преимущественно без осадков, под утро на востоке облачность поредеет. Ветер юго-восточный 5-11, порывами до 14, на побережье островов 17 м/с. Температура воздуха -1..-5, на западе Эстонии -1..+3°С.
Днем: На востоке Эстонии облачность рассеется, на западе в основном облачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-11, на побережье островов порывами 17 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха -3..+3°С.
Воскресенье, 24.11:
Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9, порывами 13 м/с, по западу островов 6-11, порывами 15 м/с, после полуночи ослабеет. Температура воздуха -2..-7, в западной Эстонии-2..+2°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0..-4, на островах до +2°С.
Понедельник, 25.11:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье островов +2°С.
Днем: Облачность уплотнится. Местами возможен небольшой снег и мокрый снег. Ветер юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 0..-2, на побережье островов до +2°С.
Вторник, 26.11:
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой снег и мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 2-8 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье островов до +2°С.
Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков Ветер юго-восточный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха -2..+1, на островах до +4°С.
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