Стоит ли взять с собой зонтик? Читайте прогноз погоды

Вторник, 02.07:

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, опасность грозы. Ветер юго-западный, западный 4-10 м/с, вечером на островах и западном побережье ветер перейдет к северо-западному и усилится порывами до 14 м/с. Температура воздуха 15..20°С.

Среда, 03.07:

Ночью: Облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западных направлений 5-10 м/с, на островах и побережье северо-западный, западный ветер 8-12, порывы до 17 м/с. Температура воздуха 9..14°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 7-12, порывы 15, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха 13..17°С.

Четверг, 04.07:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10, на северном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 14°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-11, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 15..19°С.

Пятница, 05.07:

Ночью: Облачность увеличится и, начиная с запада, дождь распространится на восток. Ветер западный, юго-западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 6..12, на побережье порывы до 14°С.

Днем: Облачно и дождливо. Ветер западный, юго-западный 5-11, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 13..16°С.