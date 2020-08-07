Страховая фирма: июльские штормы натворили бед

Наибольший ущерб причинил шторм Эдуард, обрушившийся на Пярнуский уезд в середине июля, а также шторм, бушевавший в Ляэне-Вирумаа в первые дни месяца. Карен Соосалу, руководитель отдела по рассмотрению ущерба при страховании имущества Salva Kindlustus, пояснила, что, судя по повреждениям и описаниям людей, шторм Эдуард иногда превращался в смерч. “Всего за несколько минут вихрь смог поднять в воздух все, что не было прикреплено к земле, а также многое, что было на самом деле прикреплено довольно хорошо — навесы от солнца, палатки для пикников, садовую мебель, игровые домики и батуты. Шторм также поломал деревья и повредил крыши, в том числе соломенные крыши и кровли из стружки нескольких летних домиков”, — отметила Соосалу.

“Поднятые ветром батуты, садовая мебель, игровые домики и другие подобные предметы могут причинить множество мелких повреждений, влетев в автомобили, теплицы и другие объекты. О больших суммах речь идет, когда ветер сносит или повреждает крышу или, например, деревья падают на здания или автомобили”, — пояснила Соосалу, приведя пример недавнего случая, когда здоровое и жизнеспособное дерево сломалось во время шторма пополам и упало на сарай, рядом с которым была припаркована машина. Пострадали и здание, и автомобиль.

Соосалу отметила, что сезон серьезных гроз еще не наступил, поэтому стоит проверить, надежно ли закреплены предметы во дворе и в саду. Также следует серьезно отнестись к отключению во время грозы бытовой техники от электрической и коммуникационной сетей. У маршрутизаторов важно отключить сетевые кабели.

Поскольку жилищное страхование не включает автоматически страхования находящихся дома вещей, Соосалу советует домовладельцам ознакомиться с договором страхования или уточнить в своей страховой компании, застраховано ли наряду с самим зданием еще и домашнее имущество. По статистике Salva, домашнее имущество не застраховано более чем у трети клиентов жилищного страхования.

Кроме того, важно убедиться, что в договор включено страхование ответственности, которое поможет при необходимости выплатить компенсацию другим сторонам.