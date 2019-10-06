Суровый прогноз: неделя начнется с морозов до минус 5 и снегопада
Как сообщают синоптики, в ночь на понедельник в Эстонии ожидаются морозы до минус 5 градусов, к середине недели немного потеплеет, передает pogoda.ee.
Как сообщают синоптики, в ночь на понедельник в Эстонии ожидаются морозы до минус 5 градусов, к середине недели немного потеплеет, передает pogoda.ee.
Понедельник, 07.10
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами кратковременные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Кое-где образуется туман. Ветер преимущественно северной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 0…-5, на побережье до +4°С. На дорогах местами скользко!
Днем: Облачно с прояснениями. Местами кратковременные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер преимущественно северной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 3…8°С.
Вторник, 08.10:
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь или мокрый снег. Ветер переменного направления 2-7 м/с. Температура воздуха -4…+1, на побережье до +5°С.
Днем: Облачно. Во многих местах кратковременный дождь или мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха 3…8°С.
Среда, 09.10:
Ночью: Облачно. Временами небольшой дождь, во внутренних районах возможен и мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 1…7°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 5…10°С.
Четверг, 10.10:
Ночью: Облачно. Местами пройдет дождь. Ветер переменного направления 2-7 м/с. Температура воздуха 1…7°С.
Днем: Облачно. Местами пройдет дождь. Ветер переменного направления 2-7 м/с. Температура воздуха 7…11°С.
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