Такого давно не было: лютые морозы отступать не намерены

Как прогнозируют синоптики, в понедельник ночью будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер преимущественно северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -8..-13, на юго-востоке местами до -16°С.

Днем: Облачно с прояснениями, во второй половине дня облачность рассеется. Местами возможен небольшой снег. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -6..-11°С, во второй половине дня понизится.

Вторник, 09.02:

Ночью: Небольшая м переменная облачность. Местами лёгкий снег. Ветер преимущественно восточных направлений 2-8, на островах порывы до 12 м/с. Температура воздуха -15..-20, местами до -23, на побережье кое-где -8..-11°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. В первой половине дня на севаерном побережье снег. Ветер северо-восточный 2-8, на островах 5-10, порывы до 15 м/с. Температура воздуха -8..-14°С.

Среда, 10.02:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-8, на островах порывы 12, в начале ночи до 15 м/с. Температура воздуха -17..-22, местами -25, на побережье кое-где -9..-12°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха -11..-16, на побережье местами -8°С.

Четверг, 11.02:

Ночью: Облачность увеличится. После полуночи местами снег. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -17..-22, местами -25 на побережье кое-где -9..-12°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер северо-восточный 2-8, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -9..-15°С.