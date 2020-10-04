Такого октября еще не было никогда: на предстоящей неделе вернется лето

В ночь на понедельник облачно с прояснениями. Местами пройдёт дождь. Ветер восточный и юго-восточный 4-9, на побережье порывами до 14 м/с, на островах запада Эстонии 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 8..14°С.

Днём: Преимущественно облачно. Во многих местах пройдёт дождь, кое-где осадки будут сильными. Ветер восточный и юго-восточный 4-9, порывами до 14, на побережье 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 12..16, во время дождя 10°С.

Понедельник, 05.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь, утром вероятность осадков уменьшится. Ветер восточный, юго-восточный 4-9, порывами до 14, на побережье 8-13, порывами до 17 м/с, после полуночи ветер развернётся на южную четверть и ослабеет. Температура воздуха 10..15°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер южной четверти 3-8 м/с, во второй половине дня повернёт на восточную четверть. Температура воздуха 15..19°С.

Вторник, 06.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, после полуночи на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Днём: Переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь. По востоку Эстонии ветер южной четверти 3-8, по западу Эстонии до обеда ветер юго-восточный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня развернётся на южный и немного ослабеет. Температура воздуха 15..19°С.

Среда, 07.10:

Ночью: Малооблачно. По востоку Эстонии облаков больше и местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 7..11, на побережье до 14°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер юго-восточный и южный 2-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 14..17°С.

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