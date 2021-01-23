Таллинн предупреждает: осторожно, переменчивая погода способствует появлению опасных сосулек

Как сказал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, фирмы, занимающиеся уборкой улиц и являющиеся договорными партнерами Таллинна, постоянно отслеживают изменение погодных условий, и при снегопаде или возникновении опасности обледенения на улицы выходит вся имеющаяся уборочная техника.

”Чередование заморозков с оттепелью влечет за собой появление на карнизах домов опасных сосулек, утяжеляет снег на крышах и делает его опасным как для самих зданий, так и пешеходов, улицы становятся скользкими, — сказал Кландорф. — Поэтому владельцам недвижимости нужно следить за состоянием прилегающего к дому тротуара и обеспечить борьбу с наледью. Также им нужно позаботиться об уборке крыши дома — убрать с нее снег и очистить от сосулек. Все это — с учетом действующих требований техники безопасности”.

Исходя из правил благоустройства города Таллинна, при желании владелец недвижимости может заказать выполнение возложенных на него законом обязательств по уборке своей территории (очистка снега и борьба с гололедом) у города. Соответствующий договор можно заключить с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, если очищаемая пешеходная дорожка примыкает к магистрали, по которой пролегают маршруты общественного транспорта, или же с районной управой — если дорожка граничит с внутриквартальной проезжей частью.

Уборка снега и борьба с гололедом осуществляются на городских улицах круглосуточно, в работах задействована вся имеющаяся техника. Для борьбы с наледью используется гранитная крошка и хлориды, снег чистится в соответствии с уборочными циклами. Поскольку с оттепелью количество рыхлого снега как на пешеходных, так и пешеходно-велосипедных дорожках увеличивается, уборочные работы на этих территориях ведутся до тех пор, пока все не будет расчищено. Из города вывезено уже 10 882 м2 снега. По состоянию на утро 22 января на дорогах было распределено почти 2829 тонн хлоридов, а на пешеходных и велосипедных дорожках — 283 тонны гранитной крошки.