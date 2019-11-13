Тенденция последних 60 лет: снежные зимы становятся все короче

Быстрее всего весна приходит в район Кунда и Пярну. С каждым десятилетием зима становится на неделю короче.

Докторант Тартуского университета Биргит Виру проанализировала собранные метеослужбой данные с 1951 по 2015 год и пришла к выводу, что снег выпадает в среднем в рождественскую субботу (24 декабря), а окончательно сходит 25 марта. На островах в Западной Эстонии при этом снег выпадает в среднем даже на месяц позже — лишь в середине или конце января.

Дольше всего снег держится на возвышенностях, в районе Пандивере и Хаанья.

Снежная зима сократилась на всем северном полушарии. Причина — глобальное потепление. С начала тысячелетия зимы становятся все теплее и теплее. Также нередко вместо снега идет дождь, а если все-таки снег, то средняя толщина его покрова также уменьшилась.