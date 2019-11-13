Тенденция последних 60 лет: снежные зимы становятся все короче
”Какие раньше были зимы!” — восклицают некоторые. И они правы: сейчас снег в ряде уголков Эстонии сходит намного раньше (до полутора месяцев), чем 60 лет назад, пишет Eesti Ekspress.
”Какие раньше были зимы!” — восклицают некоторые. И они правы: сейчас снег в ряде уголков Эстонии сходит намного раньше (до полутора месяцев), чем 60 лет назад, пишет Eesti Ekspress.
Быстрее всего весна приходит в район Кунда и Пярну. С каждым десятилетием зима становится на неделю короче.
Докторант Тартуского университета Биргит Виру проанализировала собранные метеослужбой данные с 1951 по 2015 год и пришла к выводу, что снег выпадает в среднем в рождественскую субботу (24 декабря), а окончательно сходит 25 марта. На островах в Западной Эстонии при этом снег выпадает в среднем даже на месяц позже — лишь в середине или конце января.
Дольше всего снег держится на возвышенностях, в районе Пандивере и Хаанья.
Снежная зима сократилась на всем северном полушарии. Причина — глобальное потепление. С начала тысячелетия зимы становятся все теплее и теплее. Также нередко вместо снега идет дождь, а если все-таки снег, то средняя толщина его покрова также уменьшилась.
Что делать с зазором между плитой и столом, чтобы не было грязи
Вся семья прокурора погибла в огне
Знакомый Соколова рассказал о смерти его первой жены
Канадские ученые назвали витамин, разрушающий почки