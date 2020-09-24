Теперь прогноз погоды в Эстонии будет более точным и на более длительное время

Агентство по окружающей среде стало использовать на сайте ilmateenistus.ee модель Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), которая показывает более точный прогноз на более длительный период.
Переход на новую модель означает, что если раньше на сайте прогноз можно было посмотреть на 54 часов вперед, то теперь с моделью ECMWF доступен прогноз на 90 часов вперед.
Эта модель также более точная. Например, обрушившийся на прошлой неделе на Эстонию и Финляндию шторм Айла модель ECMWF прогнозировала заранее, за несколько дней до.
Прогноз обновляется через каждый 6 часов.
Прогноз погоды по модели ECMWF можно посмортеть по адресу ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/mudelprognoosid и ilmateenistus.ee/asukoha-prognoos/
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