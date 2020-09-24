Теперь прогноз погоды в Эстонии будет более точным и на более длительное время

Переход на новую модель означает, что если раньше на сайте прогноз можно было посмотреть на 54 часов вперед, то теперь с моделью ECMWF доступен прогноз на 90 часов вперед.

Эта модель также более точная. Например, обрушившийся на прошлой неделе на Эстонию и Финляндию шторм Айла модель ECMWF прогнозировала заранее, за несколько дней до.

Прогноз обновляется через каждый 6 часов.

Прогноз погоды по модели ECMWF можно посмортеть по адресу ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/mudelprognoosid и ilmateenistus.ee/asukoha-prognoos/