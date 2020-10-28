Теплая погода сохранится в Эстонии до конца недели. Дожди отпустят еще не скоро

Четверг, 29.10

Ночью: Облачно, до полуночи по северо-востоку Эстонии местами ясно. Во многих местах пройдут дожди. Ветер южный, юго-западный 3-9, на побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 6 ..10°С.

Днем: На западе Эстонии переменная облачность, на востоке - облачно, к вечеру местами с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь. Ветер южной четверти 2-8, на островах до 11 м/с. Температура воздуха 9..12°С.

Пятница, 30.10

Ночью: Облачно с прояснениями. Повсеместно пройдёт дождь, к утру вероятность осадков немного уменьшится. Ветер южной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 5..9°С.

Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах пройдут дожди. Ветер переменного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 8..11°С.

Суббота, 31.10

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер переменного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 3..7, при продолжительных прояснениях понизится до 0°С, на побережье до 9°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер восточной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 7..10°С.

Воскресенье, 01.11

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха -2..+4, на побережье островов до +8°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 2-8, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 4-9°С.