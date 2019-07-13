Тепло придет в Эстонию примерно через неделю. А что ждать сейчас?

Суббота, 13.07:

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, кое-где возможна гроза. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 15..20°С.

Воскресенье, 14.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье до 14°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Понедельник, 15.07:

Ночью: Преимущественно ясная и сухая погода. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 13°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, вечером станет южных направлений и усилится. Температура воздуха 18..21°С.

Вторник, 16.07:

Ночью: Облачность увеличится и, начиная с островов, пойдет дождь. Ветер юго-восточный, восточный 3-9, на островах порывы до 14 м/с. Температура воздуха 9..14°С.

Днем: Переменная облачность. Кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный 5-10, на островах порывы до 14 м/с. Температура воздуха 14..18, местами до 21°С.