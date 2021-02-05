Транспортный департамент: мороз и снегопады делают дороги скользкими

Все бригады по обслуживанию государственных дорог в полном составе находятся на объектах, но нужно учитывать, что, несмотря на все усилия, местами дороги могут быть скользкими.

Транспортный департамент просит водителей быть крайне внимательными и помнить, что зимние условия переменчивы. Планируя свой маршрут, следует запасаться временем, при необходимости снижать скорость, избегать опасных маневров и держать дистанцию.