Транспортный департамент: мороз и снегопады делают дороги скользкими

Транспортный департамент предупреждает, что находящиеся вблизи побережья государственные дороги могут сегодня быть скользкими, так как продолжающиеся снегопады и значительные морозы усложняют действие противогололедных средств.
Все бригады по обслуживанию государственных дорог в полном составе находятся на объектах, но нужно учитывать, что, несмотря на все усилия, местами дороги могут быть скользкими.
Транспортный департамент просит водителей быть крайне внимательными и помнить, что зимние условия переменчивы. Планируя свой маршрут, следует запасаться временем, при необходимости снижать скорость, избегать опасных маневров и держать дистанцию.
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