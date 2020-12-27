Тревога: новая неделя начнется с ледяного дождя и метели

Понедельник, 28.12

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 5-11, порывами до 15 м/с, на островах и западном побережье 9-14, порывами до 22 м/с. Температура воздуха -2..-7, на побережье островов до +1°С.

Днем: В первую половину дня переменная облачность, без осадков. После обеда, начиная с юга, облачность уплотнится, на юго-западе страны пойдет мокрый снег, на островах — дождь, а во внутренних районах ожидается снег и мокрый снег, по юго-востоку — ледяной дождь. Местами метель. Ветер юго-восточный 6-11, порывами 15-17 м/с, на островах и побережье 9-15, порывами до 23 м/с. Температура воздуха -3..+3°С. На дорогах скользко!

Вторник, 29.12

Ночью: Облачно. Во многих местах пройдёт снег и мокрый снег, местами метель, кое-где возможен также и дождь. Ветер юго-восточный 5-12, порывами до 15, на островах и побережье до 20 м/с. Температура воздуха 0…-3, на островах и западном побережье 0…+4°С.

Днем: Облачно. Местами пройдут небольшие осадки, во второй половине дня к юго-западу Эстонии подойдёт зона осадков в виде дождя и мокрого снега, которая распространится на северо-восток и осадки перейдут в снег. Местами метель. Ветер преимущественно юго-восточный 5-12, порывами до 15 м/с, на островах и побережье до 20 м/с, вечером ветер немного ослабеет. Температура воздуха 0…-3, на островах и побережье 0…+4°С.

Среда, 30.12

Ночью: Облачность поредеет. Во многих местах пройдёт снег и мокрый снег, местами метель, кое-где возможен также и дождь, после полуночи осадки прекратятся. Ветер юго-восточный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, на островах до 18 м/с. Температура воздуха -1…+3°С.

Днем: Облачно с прояснениями. После обеда во многих местах пройдет мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, южный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха -1…+3°С.

Четверг, 31.12

Ночью: Облачно. Во многих местах пройдет снег и мокрый снег, кое-где также и дождь. Ветер юго-восточный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха -1…+3°С.