Тревога: новая неделя начнется с ледяного дождя и метели

В ближайшие дни прогноз погоды обещает ветреную погоду с осадками в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами ожидается метель и ледяной дождь.
Понедельник, 28.12
Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 5-11, порывами до 15 м/с, на островах и западном побережье 9-14, порывами до 22 м/с. Температура воздуха -2..-7, на побережье островов до +1°С.
Днем: В первую половину дня переменная облачность, без осадков. После обеда, начиная с юга, облачность уплотнится, на юго-западе страны пойдет мокрый снег, на островах — дождь, а во внутренних районах ожидается снег и мокрый снег, по юго-востоку — ледяной дождь. Местами метель. Ветер юго-восточный 6-11, порывами 15-17 м/с, на островах и побережье 9-15, порывами до 23 м/с. Температура воздуха -3..+3°С. На дорогах скользко!
Вторник, 29.12
Ночью: Облачно. Во многих местах пройдёт снег и мокрый снег, местами метель, кое-где возможен также и дождь. Ветер юго-восточный 5-12, порывами до 15, на островах и побережье до 20 м/с. Температура воздуха 0…-3, на островах и западном побережье 0…+4°С.
Днем: Облачно. Местами пройдут небольшие осадки, во второй половине дня к юго-западу Эстонии подойдёт зона осадков в виде дождя и мокрого снега, которая распространится на северо-восток и осадки перейдут в снег. Местами метель. Ветер преимущественно юго-восточный 5-12, порывами до 15 м/с, на островах и побережье до 20 м/с, вечером ветер немного ослабеет. Температура воздуха 0…-3, на островах и побережье 0…+4°С.
Среда, 30.12
Ночью: Облачность поредеет. Во многих местах пройдёт снег и мокрый снег, местами метель, кое-где возможен также и дождь, после полуночи осадки прекратятся. Ветер юго-восточный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, на островах до 18 м/с. Температура воздуха -1…+3°С.
Днем: Облачно с прояснениями. После обеда во многих местах пройдет мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, южный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха -1…+3°С.
Четверг, 31.12
Ночью: Облачно. Во многих местах пройдет снег и мокрый снег, кое-где также и дождь. Ветер юго-восточный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха -1…+3°С.
Днем: Облачно. Местами пройдет мокрый снег и дождь. Ветер восточной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха -1…+3°С.
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