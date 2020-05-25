Убирать ли теплые вещи? Какой будет погода на этой неделе

По прогнозам синоптиков, в понедельник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Утром кое-где сохранится туман. Ветер преимущественно северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье кое-где до 11°C.

Вторник, 26.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 2..8, на побережье до 10°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 15..20, на побережье местами 10..12°C.

Среда, 27.05:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 3..9, на побережье до 11°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 15..20, на побережье местами 10..12°C.

Четверг, 28.05:

Ночью: Облачно с прояснениями. Дожди распространятся с северо-запада на юго-восток. Утром, начиная с островов, осадки прекратятся и облачность рассеется. Ветер западный, северо-западный 2-8 м/с. Температура воздуха 5..11°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. На юго-востоке дождь. Ветер северо-западный, северный, в районе Финского залива западный ветер 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 12..18, на побережье местами 10°C.