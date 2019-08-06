Ученые: июль 2019-го стал самым жарким месяцем в истории

Об этом сообщает европейская служба по наблюдению за изменением климата в рамках программы Copernicus.

Ученые утверждают, что это очередной признак беспрецедентного потепления на Земле.

Во многих европейских странах и в Северном полярном круге были побиты температурные рекорды.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, температура в июле 2019 года только на 0,04 градуса по Цельсию превысила средний показатель июля 2016 года, который являлся предыдущим рекордсменом по жаркой погоде в глобальном масштабе, сообщают исследователи Copernicus.

Стоит отметить, что жаркий июль последовал за таким же рекордно знойным июнем, что подтвердили данные многих мировых агентств по наблюдению за климатом.

По информации ученых, в июле средняя температура была выше на 0,56 градуса средних температурных значений периода 1981-2000 годов.

В своих исследованиях Copernicus, который финансируется ЕС, опирается на данные спутникового наблюдения.

Исследователи не могут напрямую связать температурные рекорды с изменением климата, подчеркивает Русская служба Би-би-си, однако среди ученых есть общее понимание того, что наиболее вероятным объяснением происходящих процессов является влияние человека на изменение климата.