Удастся ли на этих выходных насладиться солнцем? Читайте прогноз погоды

Суббота, 04.07:

Днем: Облачно с прояснениями. В первой половине дня к островам западной Эстонии подойдет плотная зона дождей, которая распространится далее на северо-восток. Ветер южный, юго-западный 4-9, порывами до 15 м/с, на побережье 8-13, порывами 15-20 м/с. Температура воздуха 14…18, на востоке Эстонии 18…23°С.

Воскресенье, 05.07:

Ночью: Преимущественно облачно, пройдет дождь. Ветер юго-западный 4-9, на побережье 7-12, порывами 15-18 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха 11…16°C

Днем: Облачно с прояснениями. Временами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, юго-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 17…22°C.

Понедельник, 06.07:

Ночью: Переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь. Юго-западный, южный ветер 6-11, порывами 13, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 13…17°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11, порывами 15, на побережье 9-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 18…23°C.

Вторник, 07.07:

Ночью: Небольшая или переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Юго-западный ветер 6-11, порывами 15, на побережье — 9-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 11…16°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывами 13, на побережье — 8-14, порывами 17-20 м/с. К вечеру ветер ослабеет. Температура воздуха 16…20°С.