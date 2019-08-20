Удастся ли провести выходной на улице? Прогноз погоды подскажет

Вторник, 20.08:

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно юго-западный 3-9, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 19..24°С.

Среда, 21.08:

Ночью: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 2-8, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, возможны грозы. Вечером, начиная с островов, осадков станет меньше и прояснит. Ветер юго-западный, западный 3-8, на побережье порывами 12 м/с. температура воздуха 17..22°С.

Четверг, 22.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 2-8 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье до 15°С.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 4-9, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

Пятница, 23.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 3-9, в начале ночи на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 3-9 м/с, вечером станет южных направлений и ослабеет. Температура воздуха 17..22°С.