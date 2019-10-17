Уикенд порадует осенним теплом, но не солнечной погодой

Пятница, 18.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Время от времени небольшой дождь. Во многих местах туман. На севере Эстонии ветер восточных направлений, в южных уездах перейдет к юго-западному 3-9, в начале ночи на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 6..12°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Утром во многих местах сохранится туман. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 10..14°С.

Суббота, 19.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь, во второй половине дня дожди пойдут на убыль. Утром ветер перейдет к юго-западному и усилится 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 11..15°.

Воскресенье, 20.10:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер южных направлений 3-9, на побережье в начале ночи порывы до 13 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 12°C.

Днем: Облачность увеличится. Зона дождей распространится с юга на север. Ветер станет восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 8..13°С.

Понедельник, 21.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 5..11°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 8..13°С.