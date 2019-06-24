Ура, Яанову ночь пережили без дождя! А что насчет этой недели?

Вторник, 25.06:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер западной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 7…13, на побережье до 16°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти 2-8, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 19..24°С.

Среда, 26.06:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 7…13, на побережье до 16°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменного направления 1-6, на северном побережье западный, северо-западный ветер 4-9 м/с. Температура воздуха 18…23°С.

Четверг, 27.06:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 10…16°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменного направления 1-6, на островах юго-восточный ветер 4-9 м/с. Температура воздуха 17…22°С.

Пятница, 28.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Начиная с островов пойдет дождь. Ветер юго-восточный 5-11 м/с, после полуночи, начиная с островов, развернется к западному, северо-западному направлению порывами 14 м/с. Температура воздуха 12…17°С.

Днем: Преимущественно дождливо, после обеда, начиная с островов, осадки прекратятся. Ветер северо-западный, западный 5-11, порывами 14 м/с, на островах 8-13, порывами 18 м/с. Температура воздуха 16…21°С.