Ура, Яанову ночь пережили без дождя! А что насчет этой недели?
Удастся ли нам продолжать наслаждаться теплом и солнцем? Прогноз от pogoda.ee подскажет.
Удастся ли нам продолжать наслаждаться теплом и солнцем? Прогноз от pogoda.ee подскажет.
Вторник, 25.06:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер западной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 7…13, на побережье до 16°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти 2-8, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 19..24°С.
Среда, 26.06:
Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 7…13, на побережье до 16°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменного направления 1-6, на северном побережье западный, северо-западный ветер 4-9 м/с. Температура воздуха 18…23°С.
Четверг, 27.06:
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 10…16°С.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменного направления 1-6, на островах юго-восточный ветер 4-9 м/с. Температура воздуха 17…22°С.
Пятница, 28.06:
Ночью: Облачно с прояснениями. Начиная с островов пойдет дождь. Ветер юго-восточный 5-11 м/с, после полуночи, начиная с островов, развернется к западному, северо-западному направлению порывами 14 м/с. Температура воздуха 12…17°С.
Днем: Преимущественно дождливо, после обеда, начиная с островов, осадки прекратятся. Ветер северо-западный, западный 5-11, порывами 14 м/с, на островах 8-13, порывами 18 м/с. Температура воздуха 16…21°С.
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