Ураган "Дориан" дошел до Норвегии. Что он принесет в Эстонию?

“Вызванная хвостом “Дориана” ложбина низкого давления сегодня действительно пройдет через Эстонию, принеся с собой дождевые облака. Ничего особенного или исключительного в этом для нас нет, осенью это довольно обычно”, — прокомментировал ситуацию руководитель по коммуникации Агентства по окружающей среде Валдо Яхило. “То есть будет обычная осенняя погода, которой ничего исключительного сопутствовать не будет”, — констатировал он.

Например, в Германии посеявший разрушения на Карибах ураган очень ждали, поскольку он принес в центральную и южную часть страны теплые воздушные массы. В Берлине и на земле Бранденбург из-за этого температура достигла 23-24 градусов. А на Северном море область низкого давления по-прежнему может принести шторм и кратковременные дожди, но их, разумеется, нельзя сравнить с теми штормами, которые вызвала воздушная масса, будучи ураганом.