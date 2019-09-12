Ураган "Дориан" дошел до Норвегии. Что он принесет в Эстонию?
Ранее в виде урагана "Дориан" потрепавшая Багамские острова и восточное побережье США область низкого давления сейчас заметно ослабевшей достигла Европы, Норвежского моря.
Ранее в виде урагана "Дориан" потрепавшая Багамские острова и восточное побережье США область низкого давления сейчас заметно ослабевшей достигла Европы, Норвежского моря.
“Вызванная хвостом “Дориана” ложбина низкого давления сегодня действительно пройдет через Эстонию, принеся с собой дождевые облака. Ничего особенного или исключительного в этом для нас нет, осенью это довольно обычно”, — прокомментировал ситуацию руководитель по коммуникации Агентства по окружающей среде Валдо Яхило. “То есть будет обычная осенняя погода, которой ничего исключительного сопутствовать не будет”, — констатировал он.
Например, в Германии посеявший разрушения на Карибах ураган очень ждали, поскольку он принес в центральную и южную часть страны теплые воздушные массы. В Берлине и на земле Бранденбург из-за этого температура достигла 23-24 градусов. А на Северном море область низкого давления по-прежнему может принести шторм и кратковременные дожди, но их, разумеется, нельзя сравнить с теми штормами, которые вызвала воздушная масса, будучи ураганом.
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