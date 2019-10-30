Ущерб от бушевавшего на выходных шторма может составить 2 млн евро

Как отмечает заведующая отделом имущественного ущерба в Salva Kindlustus Карен Соосалу, самый значительный ущерб был нанесен уездам Южной Эстонии — Тартумаа, Вырумаа и Валгамаа. ”Мы в Salva Kindlustus получили пока лишь 15 требований о выплате страхового возмещения в связи со штормом, но их наверняка будет больше, так что окончательное количество сейчас предсказывать рано. Из уже известных Salva Kindlustus страховых случаев самым дорогим является требование в размере около двадцати тысячи евро: упавшее на дом дерево повредило крышу, несущие конструкции, окна и другие части здания”, пояснил он.
По заказу Союза страховых обществ Эстонии и при содействии Европейского фонда регионального развития ученые из Тартуского университета и TalTech картографировали вероятные скорости ветра и степени риска возникновения шторма по всей территории нашей страны. Анализ результатов завершенного весной научного исследования и статистики Земельного департамента показал, что в Эстонии есть 30 тысяч жилых домов, вокруг которых по меньшей мере один раз в два года средняя скорость ветра превышает 21 м/с в течение 10 секунд подряд, то есть происходит шторм.
По меньшей мере один раз в 10 лет каждый пятый жилой дом в нашей стране подвергается воздействию шторма. При этом по меньшей мере один раз в 50 лет средняя скорость ветра вокруг 10 тысяч жилых домов превышает 28,4 м/с в течение 10 секунд подряд, а это по шкале Бофорта уже жестокий шторм или ураган. Скорость порывов ветра длительностью в пару секунд может достигать 30-50 м/с.
Союз страховых обществ Эстонии — это специализированная организация, которая объединяет всех действующих в Эстонии страховщиков, развивает страхование и практику предотвращения ущерба, а также анализирует и публикует статистику страхования. Союз страховых обществ Эстонии организует решение страховых споров через страховой примирительный орган.
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