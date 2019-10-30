Ущерб от бушевавшего на выходных шторма может составить 2 млн евро

Менеджер Союза страховых обществ Эстонии по предотвращению ущерба Юлли Рейметс отмечает, что риск разрушений повышается, когда средняя скорость ветра превышает 21 м/с. ”Обычно мы получаем требования о выплате страхового возмещения в результате шторма на сумму в среднем более миллиона евро в год. Сильный шторм с наводнением, как это было в Пярну в 2005 году, увеличивает ущерб в несколько раз”, сказала Юлли Рейметс.

Самый значительный ущерб от штормового ветра за последнее десятилетие был зарегистрирован в 2013 году, когда в октябре и декабре наблюдались порывы ветра более 30 м/с. В том году на территории Эстонии было зарегистрировано 1156 связанных с штормовыми повреждениями зданий страховых случаев на сумму 2,2 миллиона евро. Примерно такие же суммы ущерба были отмечены в 2011 и 2015 годах.

По словам руководителя подразделения имущественного страхования If Kindlustus Лаури Ныу, страховое общество уже зарегистрировало более 80 требований о выплате страхового возмещения в связи со штормом в минувший уик-энд на сумму свыше 225 000 евро, при этом очевидно, что данная сумма еще существенно увеличится. ”Наиболее распространенные повреждения — разрушенные ветром крыши и упавшие деревья. При починке такой крыши часто также необходимо ремонтировать поврежденные от попадания дождевой воды жилые помещения. После последнего шторма мы получили более 40 сообщений о разрушенных крышах, причем в двух случаях крыша была полностью сорвана с многоквартирного дома”, добавил Лаури Ныу.