Утепляемся: мороз крепчает, столбик термометра опустится до -10

По данным эстонских синоптиков, в ночь на воскресенье будет облачно. На материке во многих местах пройдет снег и мокрый снег, по северу Эстонии осадки будут более интенсивными.
На островах осадки реже и на побережье не исключён также и дождь. Ветер западной четверти 3-8, на островах и побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0…-3, на побережье запада Эстонии до +2°С.
Днём: Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, на побережье островов также дождь, после обеда вероятность осадков уменьшится. Ветер западной четверти 3-8, на островах и побережье порывами до 12 м/с, во второй половине дня ослабеет и, начиная с островов, развернётся на северный. Температура воздуха 0..-3, на побережье запада Эстонии до +2°С. На дорогах скользко!
Понедельник, 04.01:
Ночью: Облачно с прояснениями. На северном побережье пройдёт снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха по западу Эстонии -4..+1, по востоку -4..-8, местами -10°С.
Днём: Облачно с прояснениями. На северном побережье пройдёт снег. Ветер северо-восточный, восточный 2-8, во второй половине дня на побережье до 12 м/с. Температура воздуха -1..-5, на побережье около 0°С.
Вторник, 05.01:
Ночью: Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, на островах и северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -2…-8°С.
Днём: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -4..+1°С.
Среда, 06.01:
Ночью: Облачно. Местами снег, на островах также мокрый снег. Ветер преимущественно восточный 5-11, на побережье порывами 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха -1..-6°С.
Днём: Облачно. Местами снег, на островах также мокрый снег. Ветер преимущественно восточный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -4..+1°С.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Умирая от КОВИД, медбрат успел записать это видео
Кому не грозит тяжелая форма COVID-19, рассказал вирусолог
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
10 вещей в доме, которые вызывают депрессию