Утепляемся: мороз крепчает, столбик термометра опустится до -10

На островах осадки реже и на побережье не исключён также и дождь. Ветер западной четверти 3-8, на островах и побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0…-3, на побережье запада Эстонии до +2°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, на побережье островов также дождь, после обеда вероятность осадков уменьшится. Ветер западной четверти 3-8, на островах и побережье порывами до 12 м/с, во второй половине дня ослабеет и, начиная с островов, развернётся на северный. Температура воздуха 0..-3, на побережье запада Эстонии до +2°С. На дорогах скользко!

Понедельник, 04.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. На северном побережье пройдёт снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха по западу Эстонии -4..+1, по востоку -4..-8, местами -10°С.

Днём: Облачно с прояснениями. На северном побережье пройдёт снег. Ветер северо-восточный, восточный 2-8, во второй половине дня на побережье до 12 м/с. Температура воздуха -1..-5, на побережье около 0°С.

Вторник, 05.01:

Ночью: Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, на островах и северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -2…-8°С.

Днём: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -4..+1°С.

Среда, 06.01:

Ночью: Облачно. Местами снег, на островах также мокрый снег. Ветер преимущественно восточный 5-11, на побережье порывами 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха -1..-6°С.

Днём: Облачно. Местами снег, на островах также мокрый снег. Ветер преимущественно восточный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -4..+1°С.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.