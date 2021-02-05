Утепляемся: на Эстонию наступают суровые морозы

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах лёгкий снег, местами поземки. Ветер северный, северо-западный 2-8, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -11..-16, при продолжительных прояснениях понижение до -20, на островах и побережье -7..-12°C.

Днём: Облачно с прояснениями. Местами лёгкий снег. Ветер северных направлений 2-8, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -7..-12°C.

Воскресенье, 07.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможен лёгкий снег. Ветер преимущественно северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -9..-15, при продолжительных прояснениях понизится до -20°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Местами возможен лёгкий снег. Ветер преимущественно северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -6..-12°С.

Понедельник, 08.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможен лёгкий снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -8..-13, на юго-востоке Эстонии до -16°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Местами возможен лёгкий снег. Ветер преимущественно восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -6..-11°С.

Вторник, 09.02:

Ночью: Облачность рассеется. На севере Эстонии местами возможен лёгкий снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -14..-19, местами до -23, на побережье кое-где -8..-11°С.

Днём: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -8..-14°С.

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