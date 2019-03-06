Утепляйтесь! С утра похолодало до -16°C. Долго ли продлятся морозы?

Согласно прогнозу pogoda.ee, температура воздуха ночью (и утром) в среду была -7..-16°С, а днем ожидается в районе -2..-7°С. Утром солнечно, а к вечеру на островах и северо-западе Эстонии местами выпадет небольшой снег.

Как долго продлятся заморозки?



Четверг, 07.03:

Ночью: Облачность уплотнится. Начиная с запада осадки в виде снега или мокрого снега медленно распространятся на восток. Ветер южный, юго-западный 5-11 м/с, к утру усилится на островах и побережье юго-восточный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2..-8, на островах местами 0°С, на востоке в начале ночи до -11°С.

Днем: Облачно. Пройдет снег, мокрый снег, во второй половине дня осадки, начиная с запада, перейдут в дождь. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха -1..+4°С.

Пятница, 08.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, кое-где и мокрый снег. Южный, юго-западный ветер 5-12, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, кое-где и мокрый снег. Южный, юго-западный ветер 5-12, на островах и побережье порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +3..+8°С.

Суббота, 09.03:

Ночью: Облачно. Временами дождь, мокрый снег, к утру осадки перейдут в снег. Юго-западный, западный ветер 7-12, порывы 15, на островах и побережье 12-15, порывы до 20 м/с. Температура воздуха -3..+1°С.