Утром в воскресенье туман, но днем будет тепло и без осадков!

Воскресенье, 25.08:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Во многих местах образуется туман. Ветер северных направлений, после полуночи переменный 1-6 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 15°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Утром во многих местах сохранится туман. Переменный ветер станет во второй половине дня южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 18..23°С.

Понедельник, 26.08:.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 20..25°С.

Вторник, 27.08:

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 20..26°С.

Среда, 28.08:.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 20..25°С.