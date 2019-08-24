Утром в воскресенье туман, но днем будет тепло и без осадков!
Читайте прогноз от портала pogoda.ee на воскресенmе и следующую неделю. Во вторник воздух прогреется до 26 градусов!
Читайте прогноз от портала pogoda.ee на воскресенmе и следующую неделю. Во вторник воздух прогреется до 26 градусов!
Воскресенье, 25.08:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Во многих местах образуется туман. Ветер северных направлений, после полуночи переменный 1-6 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 15°С.
Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Утром во многих местах сохранится туман. Переменный ветер станет во второй половине дня южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 18..23°С.
Понедельник, 26.08:.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 20..25°С.
Вторник, 27.08:
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 20..26°С.
Среда, 28.08:.
Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 20..25°С.
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