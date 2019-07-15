Уже сегодня воздух начнет прогреваться: на неделе обещают до 23°С!

Понедельник, 15.07:

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменного направления 1-7, на островах после обеда ветер южной четверти 4-10 м/с. Температура воздуха 17…22°С.

Вторник, 16.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, на западе Эстонии — облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь, местами осадки будут сильными, возможна гроза. Ветер юго-восточный, южный 4-9, на островах и западном побережье 7-12, порывами 15 м/с. Температура воздуха 8…13, на побережье до 16°С.

Днем: Небольшая облачность, на западе Эстонии — облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь, возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный 4-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 15…20, на востоке страны до 22°С.

Среда, 17.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 3-9, до полуночи на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 10…16°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, северный 2-8 м/с. Температура воздуха 18…23°С.

Четверг, 18.07:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северный 4-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 10…16°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. На юге и востоке Эстонии кратковременный дождь. Ветер северный 4-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 18…23°С.