Уже завтра в Эстонии ожидается 27 градусов тепла. Жарко будет всю неделю, но....

По прогнозам синоптиков, уже в понедельник температура воздуха в Эстонии поднимется до 27 градусов, однако всю неделю жаре будут сопутствовать дожди и грозы.
Понедельник, 08.06:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, возможна гроза. Кое-где образуется туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 10..16°С.
Днем: На западе Эстонии облачно с прояснениями, на востоке переменная облачность. Во многих местах дожди и грозы. Местами могут быть сильные осадки и град. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха на западе Эстонии 16..22, на побережье местами 13, на востоке Эстонии 22..27°С.
Вторник, 09.06:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. К утру вероятность осадков уменьшится и облачность рассеется. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 11..17°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер переменных, на островах северных направленний 2-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 21..27, на островах и побережье местами 15..20°С.
Среда, 10.06:
Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. К утру вероятность осадков уменьшится. Ветер переменных направленний 1-6 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 12..17°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер переменных направленний 1-7 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 21..27, на побережье местами до 15°С.
Четверг, 11.06:
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер перейдет к северному, северо-восточному 2-8 м/с. Температура воздуха 12..17°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 20..26, на побережье местами 15°С.
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