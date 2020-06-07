Уже завтра в Эстонии ожидается 27 градусов тепла. Жарко будет всю неделю, но....

Понедельник, 08.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, возможна гроза. Кое-где образуется туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: На западе Эстонии облачно с прояснениями, на востоке переменная облачность. Во многих местах дожди и грозы. Местами могут быть сильные осадки и град. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха на западе Эстонии 16..22, на побережье местами 13, на востоке Эстонии 22..27°С.

Вторник, 09.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. К утру вероятность осадков уменьшится и облачность рассеется. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 11..17°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер переменных, на островах северных направленний 2-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 21..27, на островах и побережье местами 15..20°С.

Среда, 10.06:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. К утру вероятность осадков уменьшится. Ветер переменных направленний 1-6 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер переменных направленний 1-7 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 21..27, на побережье местами до 15°С.

Четверг, 11.06:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер перейдет к северному, северо-восточному 2-8 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 20..26, на побережье местами 15°С.