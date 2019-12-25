В ближайшие дни декабря — “весна” со снегом и дождем

Четверг, 26.12:





Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный и западный 1-7 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт как дождь и мокрый снег, так и снег. Ветер северный, северо-западный 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.



Пятница, 27.12:





Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой мокрый снег и снег. Ветер северо-западный и северный 5-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой снег или мокрый снег, во второй половине дня вероятность осадков небольшая. Ветер северо-западный и северный 5-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -3..+1°С.



Суббота, 28.12:





Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер преимущественно северный 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 0..-4°С.

Днём: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Северный ветер ослабеет до 3-9 и повернёт во второй половине дня к западному. Температура воздуха -3..+1°С.



Воскресенье, 29.12:





Ночью: Облачно. Местами пройдёт снег и мокрый снег. Западный и юго-западный ветер усилится до 5-11 , на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -1..-6, на островах и западном побережье до +2°С.

Днём: Облачно. Область с осадками постепенно отходит на восток, вечером к западным уездам подойдёт новая порция осадков в виде дождя. Юго-западный ветер 6-12, на побережье порывами 16, на островах до 18 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

