В ближайшие дни нас ждут штормовой ветер и немножечко тепла

Воскресенье, 16.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег, на востоке Эстонии и снег, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Южный, юго-западный ветер 5-11, на островах и побережье порывами 14-17 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег, к вечеру осадков станет больше. Южный, юго-западный ветер усилится в континентальной части 7-12, порывами 15-20, на островах и побережье 12-17, порывы 22-27 м/с. Температура воздуха +3..+7°С.

Понедельник, 17.02:

Ночью: Облачно и дождливо. Южный, юго-западный ветер 9-14, порывами до 20 м/с, на островах и побережье 15-20, порывами до 28 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха +3..+7°С.

Днем: Облачно. Дождь, местами возможен и мокрый снег. Во второй половине дня, начиная с северо-запада, облачность рассеется и осадки пойдут на убыль. Юго-западный ветер 8-13, порывами до 18 м/с, на островах и побережье 13-17, порывами до 23, вечером усилится до 27 м/с. Температура воздуха +4..+8°С.

Вторник, 18.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможен дождь и мокрый снег. Юго-западный ветер 8-13, порывами до 20, на островах и побережье 13-18, порывами до 27 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха +2..+5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Юго-западный ветер 7-12, порывами до 16 м/с, на островах и побережье 12-15, порывами до 21 м/с. Температура воздуха +3..+6°С.

Среда, 19.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Временами дождь или мокрый снег. Юго-западный ветер 7-12, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 12-15, порывами до 20 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха +1..+4°С.