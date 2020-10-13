В ближайшие дни синоптики обещают заморозки и снег

Среда, 14.10

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Местами возможно образование тумана. Ветер северной четверти 3-9, к утру на побережье усилится северо-восточный ветер 7-13, в районе Рижского залива порывами до 18 м/с. Температура воздуха 1..6, на поверхности местами 0..-2°C, на побережье до 10°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Небольшой дождь пройдет на юго-востоке Эстонии и местами на побережье. Ветер северо-восточный 6-12, порывами до 15, на островах западной Эстонии до 20 м/с. Температура воздуха 8..12°С.

Четверг, 15.10

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. В южной Эстонии более облачно и дожди пройдут во многих местах. Северо-восточный ветер 6-12, на побережье порывами 15, на островах западной Эстонии до 20 м/с. Температура воздуха 3..7, на побережье до 10°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, вечером в Вирумаа возможен также и мокрый снег. Северо-восточный и северный ветер 5-10, на островах и побережье порывами 15-18 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 6..10°С.

Пятница, 16.10

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, в Вирумаа возможен и мокрый снег. Ветер северо-западный и северный 4-9, в начале ночи на побережье северный ветер порывами 13 м/с. Температура воздуха 1..6, на поверхности земли местами 0..-2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, в Вирумаа возможен и мокрый снег. Ветер северо-западный и северный 5-10, на побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 4..9°С.

Суббота, 17.10

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, в западной Эстонии ветер северной четверти 3-9, в начале ночи на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -2…+3, на побережье местами +6°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Вечером облаков станет больше. Ветер западной четверти 3-9 м/с, вечером на северном побережье усилится юго-западный ветер 5-10, порывами 14 м/с. Температура воздуха 6..10°C.