В ближайшие дни в Эстонии потеплеет

Пятница, 04.12:

Ночью: Преимущественно облачно. В отдельных местах пройдёт небольшой снег. Под утро на островах начнётся мокрый снег и дождь, сначала не исключён и снег. Увеличится опасность гололёда. Ветер юго-восточный 6-12, на островах и побережье порывами до 15-17, на островах утром до 20 м/с. Температура воздуха -1..-3, на островах и в прибрежных районах до 0 +2°С.

Днем: облачно. Зона мокрого снега и дождя с островов сместится на материковую часть западной Эстонии и перейдёт в снег. Вечером отдельные осадки в виде снега и мокрого снега достигнут также и восточной Эстонии. Местами гололёд. Ветер юго-восточный 6-12, порывами 15, на побережье 9-14, порывами до 18, на островах до 21 м/с. Температура воздуха 0..+2, на островах и западном на побережье до +4°С.

Суббота, 05.12:

Ночью: Преимущественно облачно. Местами возможны небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный 5-12, порывы 14, на побережье 18, у побережья Рижского залива до 20 м/с. Температура воздуха 0..+3, на островах до +5°С.

Днем: Облачно с прояснениями, в основном без осадков. Ветер юго-восточный 5-12, порывами 14, на побережье 18 м/с. Температура воздуха +3..+7°С.

Воскресенье, 06.12:

Ночью: Облачно,без осадков. Ветер юго-восточный и южный 5-12, , на побережье 18 м/с. Температура воздуха +0..+4, на островах и западном побережье до +7°С.

Днем: В основном облачно, без осадков. Вечером в юго-восточной Эстонии и берегам Чудского озера прояснится. Ветер юго-восточный 5-9, порывами 12, на западном побережье материка 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха +1..+5°С, на островах до +7°С.

Понедельник, 07.12:

Ночью: Облачность поредеет, без осадков. . Ветер юго-восточный 5-9, порывами 12, на западном побережье материка 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха 0..-4°С, на островах и западном побережье 0..+4°С.

Днем: Редкая облачность,без осадков. Ветер юго-восточный 5-10, порывами 14, на западном побережье материка и на островах до 20 м/с. Температура воздуха -2..+1°С, на островах и западном побережье до +4°С.