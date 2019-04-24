В ближайшие дни возможны дождь и жара до +22

Среда, 24.04:

Ночью: Ясная погода. Ветер неустойчивого направления 1-6, на островах юго-восточный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха 2..7°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный, юго-восточный 2-7, на островах и побережье 5-10, после обеда на побережье Финского залива ветер повернёт к восточной четверти. Температура воздуха 16..22, на побережье местами 10°С. Очень высокая пожароопасность!

Четверг, 25.04:

Ночью: Ясная или с небольшой облачностью сухая погода. Ветер юго-восточный, восточный 3-8, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 3..9°С.

Днем: Погода с переменной облачностью. Местами пройдёт дождь. Ветер восточной четверти 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 16..21, на побережье местами 12°С.

Пятница, 26.04:

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдёт дождь. Ветер восточной четверти 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 6.11°С.

Днем: Переменная облачность, местами пройдёт дождь. Ветер восточного направления 3-8, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 13..19°С.

Суббота, 27.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт дождь. Ветер преимущественно восточной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт дождь. Ветер преимущественно восточной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 17..22, на побережье местами 12°С.