В четверг нас ждут дожди и грозы. А что в выходные?

Четверг, 27.06:

Ночью: Облачно. Временами пройдёт дождь, местами сильный, возможны грозы. Ветер переменного направления 2-7, после полуночи, начиная с запада, повернёт на северный и северо-западный и усилится на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер повернёт повсеместно на северо-западный и северный и усилится 5-12, порывами 14, на островах и западном побережье до 20 м/с. Температура воздуха 14..18°С.

Пятница, 28.06:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков, лишь в начале ночи по востоку Эстонии облачно и пройдёт кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-12, порывами 15 м/с, на побережье 18 м/с. Температура воздуха 9..14°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, порывами 15, на побережье 18 м/с. Температура воздуха 15..19°С.

Суббота, 29.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северный и северо-западный 5-10, на побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°С.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти 5-10, на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 17..21°С.

Воскресенье, 30.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 9..13, на побережье до 16°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер повернёт с западной четверти на южную 3-8, вечером на островах западной Эстонии порывами до 14 м/с. Температура воздуха 20..25°С.