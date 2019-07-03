В четверг погода испортится: дожди грозят затянуться до воскресенья

Четверг, 04.07

Ночью: Переменная облачность. Кратковременный дождь пройдет преимущественно на востоке Эстонии. Ветер северо-западный, западный 5-10, на северном побережье порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 14°.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, вероятность осадков наибольшая в южной Эстонии. Ветер западной четверти 5-10, на северном побережье порывами до 15 м/с, вечером юго-западный ветер и на островах усилится порывами до 15 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

Пятница, 05.07



Ночью: Облачность уплотнится. Начиная с островов пойдет дождь с грозой. Ветер южной четверти 5-10 м/с, на островах и западном побережье юго-западный, западный ветер усилится до 7-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 14°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь с грозой, местами осадки могут быть сильными. Ветер юго-западный 5-10, порывами до 15 м/с, на островах и западном побережье западный, северо-западный ветер 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 12…17°С.

Суббота, 06.07

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывами до 14 м/с, на островах и западном побережье 9-14, порывами до 20 м/с, после полуночи ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха 6..11, на побережье до 14°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 14..17°С.

Воскресенье, 07.07