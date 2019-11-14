14.11.2019, 18:04
В Эстонии сегодня обновлен погодный рекорд
Температура воздуха в четверг в Эстонии поднялась до +12,3 градуса, что стало рекордным показателем для 14 ноября, передает rus.err.ee.
Температура воздуха в четверг в Эстонии поднялась до +12,3 градуса, что стало рекордным показателем для 14 ноября, передает rus.err.ee.
Максимум в +12,3 градуса был зарегистрирован в 16:00 на станции в Кунда.
Предыдущий температурный рекорд 14 ноября был отмечен в 1938 году, когда на метеостанции в Вилcанди зарегистрировали +11,6 градуса.
Рекордный температурный показатель предпоследнего месяца года зарегистрировали 3 ноября 1967 года на метеостанции Валга +15,2 градуса.
Самым холодным ноябрьским днем стал 16.11.1951, когда в Йыгева столбик термометра опустился до -26 градусов.
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