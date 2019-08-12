В Эстонии возникла большая опасность появления торнадо
Непостоянство воздушных масс может привести к образованию в атмосфере Эстонии кучевых облаков, в которых часто рождаются грозы, а также формируются облачные воронки, представляющие собой материал для образования торнадо, говорится на страничке Facebook, посвященной опасным погодным явлениям в Эстонии.
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