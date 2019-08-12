12.08.2019, 12:23

В Эстонии возникла большая опасность появления торнадо


EST 65
В Эстонии возникла большая опасность появления торнадо
Andres Putting

Непостоянство воздушных масс может привести к образованию в атмосфере Эстонии кучевых облаков, в которых часто рождаются грозы, а также формируются облачные воронки, представляющие собой материал для образования торнадо, говорится на страничке Facebook, посвященной опасным погодным явлениям в Эстонии.

Во второй половине дня на острова надвинутся обложные дожди, к вечеру осадки распространятся на материк. Местами возможен сильный ветер, сохранится опасность гроз.

В то же время ветры в низких воздушных слоях могут обусловить возникновение торнадо.

Погодный аккаунт подчеркивает, что основания для паники нет, но просто нужно быть готовым к тому, что сейчас в наличии все условия для возникновения вихрей, и этой опасности подвержена вся Эстония.