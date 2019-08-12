В Эстонии возникла большая опасность появления торнадо

Непостоянство воздушных масс может привести к образованию в атмосфере Эстонии кучевых облаков, в которых часто рождаются грозы, а также формируются облачные воронки, представляющие собой материал для образования торнадо, говорится на страничке Facebook, посвященной опасным погодным явлениям в Эстонии.
Во второй половине дня на острова надвинутся обложные дожди, к вечеру осадки распространятся на материк. Местами возможен сильный ветер, сохранится опасность гроз.
В то же время ветры в низких воздушных слоях могут обусловить возникновение торнадо.
Погодный аккаунт подчеркивает, что основания для паники нет, но просто нужно быть готовым к тому, что сейчас в наличии все условия для возникновения вихрей, и этой опасности подвержена вся Эстония.
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