12.07.2019, 14:10
В этом году начало июля стало одним из самых прохладных за последние десять лет
По заверению метеослужбы, первые десять дней июля выдались в среднем на 2,6 градуса холоднее обычного, но и два года назад начало июля было таким же.
По заверению метеослужбы, первые десять дней июля выдались в среднем на 2,6 градуса холоднее обычного, но и два года назад начало июля было таким же.
Средняя температура воздуха в первой декаде июля оставила 14,2 градуса.
”Если брать показатели за последние десять лет, то нынешний год и 2017 год были одними из самых прохладных”, — сказала Delfi Кюлли Лоодла из государственной метеослужбы.
Такое же прохладное начало июля наблюдалось в 1984 и 1964 годах, а самой прохладной начиная с 1960 года стала первая декада июля 1965 года, когда средняя температура в Эстонии составила всего 12,1 градусов.
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