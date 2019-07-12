В этом году начало июля стало одним из самых прохладных за последние десять лет

Средняя температура воздуха в первой декаде июля оставила 14,2 градуса.

”Если брать показатели за последние десять лет, то нынешний год и 2017 год были одними из самых прохладных”, — сказала Delfi Кюлли Лоодла из государственной метеослужбы.

Такое же прохладное начало июля наблюдалось в 1984 и 1964 годах, а самой прохладной начиная с 1960 года стала первая декада июля 1965 года, когда средняя температура в Эстонии составила всего 12,1 градусов.