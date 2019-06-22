В Европу идет экстремальная жара за 40 градусов. Достанется ли тепла Эстонии?

Отмечается, что сочетание шторма, который остановился над Атлантическим океаном, и высокое давление над центральной Европой вытянут очень горячий воздух из Африки на север, что приведет к потенциально опасной жаре над большой частью западной и центральной Европы.

На большей части континентальной Европы днем ожидается от +32 градусов. В крупных городах столбики термометров покажут до +38 … +40 градусов.

Во Франции ожидают +35 … +40 градусов, метеорологи в Германии также прогнозируют до 40 градусов тепла. Не исключают, что будет побит национальный температурный рекорд 2015 года, когда в Баварии зафиксировали +40,3 градуса.

В первой половине следующей недели аномальная жара ожидается в Мадриде, Берлине, Париже, Брюсселе, Франкфурте. В дальнейшем — в Бухаресте, Вене, Будапеште, Белграде и Софии.

Долгосрочные прогнозы погоды показывают, что температура в течение июля и августа, как ожидается, будет выше обычной.